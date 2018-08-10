В Тульской области пожарные спасли от возгорания церковь XIX века

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Церковь XIX века в поселке Маяк Тульской области оказалась в дыму из-за возникшего в соседних хозпостройках пожара, но сотрудники ГУМЧС не допустили, чтобы огонь перекинулся на храм, сообщила РИА Новости представитель ведомства.

По официальным данным ГУМЧС по региону, сообщение о пожаре поступило в 19.15 мск. Горела хозяйственная постройка.

"По прибытии на место происшествия в 19.18, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 21.12. Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела деревянная хозяйственная пристройка размером 6х8 м, кирпичная пристройка размером 10х8 м выгорела изнутри полностью", — говорится в сообщении.

Представитель ведомства рассказала РИА Новости, что постройки находили очень близко к церкви Николая Чудотворца, построенной в XIX веке, и огонь угрожал храму.

"Церковь была вся в дыму, ветер дул в эту сторону, конечно, огонь мог перекинуться, но пожарные не допустили распространения огня", — отметила собеседница агентства.