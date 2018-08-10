"Таких людей больше нет": сослуживцы о погибшем в КБР разведчике-альпинисте

ГРОЗНЫЙ, 10 авг – РИА Новости. Четверо военнослужащих Росгвардии погибли в среду в горах Кабардино-Балкарии из-за схода лавины во время выполнения плановых занятий. По данным Росгвардии, с 7 августа военнослужащие осуществляли переход и отработку сложных специальных нормативов для повышения уровня горной подготовки личного состава. Утром 8 августа им предстояло совершить восхождение на пик Пушкина, который является одним из самых сложных в Приэльбрусье. В районе, через который пролегал маршрут, произошел сход лавины. Это оборвало жизни элитных военных, имевших за спиной солидный боевой опыт и награды. Среди них — кавалер ордена Мужества, кандидат в мастера спорта по альпинизму России 37-летний Вадим Арысланов. Сослуживцы Арысланова считают его гибель тяжелой утратой и говорят о нем исключительно в превосходной степени.

Он вселял уверенность

Разведчик грозненского отряда спецназа Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, сержант Арысланов больше десяти лет служил в Чечне, участвовал во многих сложных и опасных спецоперациях по ликвидации террористов.

"Он больше десяти лет служил в Чечне, в 2006 году получил тяжелое ранение во время одной из спецопераций. Всегда спокойный, уравновешенный, справедливый. Могу только сказать, что таких людей больше нет, это был человек с большой буквы", — вспоминает сослуживец Дмитрий Ветров.

"Мы бывали с ним в одной группе на служебно-боевых задачах, в головном дозоре. Зная, что с тобой в тройке есть такой человек, чувствовал себя уверенней и спокойней, понимая, что выход найдется из любой ситуации", — вздыхает Дмитрий. По его словам, на Вадима можно было положиться не только в службе, но и в быту.

"Он был разносторонний человек, был опытен не только в бою, но и бытовых вопросах. Всегда опрятный, собранный, ухоженный", — вспоминает Дмитрий.

Арысланов был родом из Алтайского края.

"Он не был женат, дома на Алтае, в селе Целинное, у него остались мать и сестра. Вот разбираем его вещи, чтоб отправить домой, все у него аккуратно по полкам разложено, записи учебные вел подробно, как раз все это вспоминаем", — заметил сослуживец. О личной жизни погибшего Дмитрий не знает, говорит, что не любил об этом распростняться, хотя человеком был открытым и веселым, любил слушать "Русское радио".

"Он хотел выполнить нормативы мастера спорта по альпинизму и говорил, что не планирует в дальнейшем заниматься альпинизмом", — рассказал о планах покойного Дмитрий.

По его словам, в настоящее время принимаются меры по эвакуации тел погибших.

"Насколько нам известно, тела из-под лавины достали, они находятся на высоте около 3500 метров. Из-за погодных условий на "вертушке" туда добраться невозможно и сегодня, если погода наладится, группа планирует выдвинуться пешком. Это около 20 километров вверх по горам. Переживаем за тех, кто за ними пойдет, там опасная сейчас ситуация", — добавил военный.

"Я победил благодаря ему"

Вспоминает другой сослуживец Вадима – Дмитрий Фошенко.

"У нас проходили соревнования по горной подготовке, они включают сложные трюки — спуск и подъем по трубе на время, подъемы по "жумару". Он все время мотивировал меня, подбадривал, говорил: "делай так и так, у тебя все получится" и благодаря его поддержке я стал первым в отряде", — рассказывает Дмитрий.

По его словам, когда он пришел в разведгруппу три года назад, Вадим уже служил в ней.

"Он стал моим наставником, помогал, подсказывал, если что-то не получалось, оказывался рядом. Был мастером своего дела. Нам его будет очень не хватать", — заключил сослуживец.