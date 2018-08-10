Суд арестовал еще четверых подозреваемых в кражах грузов из поездов

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал арест еще четверых подозреваемых в хищениях грузов из железнодорожных вагонов на станции Ржев, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 октября в отношении: начальника охраны ООО "Кировский минирынок" Баукина Дмитрия Юрьевича; индивидуального предпринимателя Забавина Александра Николаевича; заместителя начальника диспетчерского центра Дирекции Управления движением Октябрьской железной дороги Мусатова Игоря Владимировича; машиниста Опекунова Антона Александровича", — сказала она.

Накануне суд отправил под арест еще 21 фигуранта данного уголовного дела.

По данным следствия, с февраля по август 2018 года преступники при содействии работников железной дороги три раза внепланово останавливали железнодорожные составы, вскрывали контейнеры и похищали из них различные грузы. После чего украденные товары на фурах отправлялись на склады в Ржев, а затем продавались.