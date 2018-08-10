В Томской области при разборе заброшенного здания погиб подросток

НОВОСИБИРСК, 10 авг – РИА Новости. Подросток погиб в Томской области, разбирая с двумя товарищами по устной договоренности с индивидуальным предпринимателем заброшенное здание, сообщает в пятницу Следственное управление СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 10 августа 2018 года в дневное время в одном из заброшенных зданий, расположенных в городе Колпашево Томской области, в ходе разборных работ, производимых тремя несовершеннолетними по устной договоренности с индивидуальным предпринимателем, в результате обрушения одной из стен погиб подросток 2003 года рождения", — говорится в сообщении.

Следователи по факту смерти несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства случившегося.