В Томской области при разборе заброшенного здания погиб подросток

НОВОСИБИРСК, 10 авг – РИА Новости. Подросток погиб в Томской области, разбирая с двумя товарищами по устной договоренности с индивидуальным предпринимателем заброшенное здание, сообщает в пятницу Следственное управление СК РФ по региону.
Следователи по факту смерти несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства случившегося.