В Астрахани арестовали владелицу частного детсада, где связывали детей

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Владелица частного детского сада в Астрахани, где связывали детей, Зульфия Рузанова арестована, сообщает СК РФ в канале в мессенджере "ТамТам".

Как сообщалось ранее, по версии следствия, местная жительница организовала со своим супругом частный детский сад, где "в дневное время совместно со своими работниками из числа воспитателей и нянь связывали малолетних воспитанников простынями по рукам и ногам, лишая малышей свободного перемещения".

Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних". По решению суда деятельность детсада приостановлена.

В рамках расследования на предмет халатности проверяются должностные лица государственных и муниципальных органов, уполномоченных обеспечивать защиту прав детей, и контролирующих органов, которые на протяжении шести лет не пресекали незаконную деятельность частного детского сада.

"По ходатайству следствия суд арестовал владелицу частного детского сада в г. Астрахани Зульфию Рузанову, подозреваемую в жестоком обращении с воспитанниками", — говорится в сообщении.