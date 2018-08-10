Суд приговорил укусившую полицейского жительницу Калининграда к штрафу

КАЛИНИНГРАД, 10 авг — РИА Новости. Жительница Калининграда, которая укусила майора полиции за палец, заплатит судебный штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

По данным следствия, вечером 21 июня 24-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из заведений, повела себя вызывающе по отношению к обслуживающему персоналу, потребовалась помощь полиции. Прибывшие сотрудники собирались отвезти ее в отдел для составления материала об административном правонарушении, но девушка начала сопротивляться и укусила майора полиции за мизинец.

В отношении задержанной жительницы Калининграда было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.

"Следователь СК вынес постановление, которое вместе с материалами уголовного дела направлено в суд для принятия решения о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемой и назначении ей судебного штрафа. Суд, рассмотрев представленные материалы, согласился с доводами следствия и назначил женщине меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 тысяч рублей", — сказала Гацко.

Она отметила, что в ходе предварительного следствия девушка в полном объеме признала вину в совершенном преступлении и ходатайствовала о прекращении уголовного дела. Ранее не судимая калининградка возместила причиненный вред, суд счел возможным назначить ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, сказала представитель ведомства.