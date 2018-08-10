В коллекторе на северо-западе Москвы нашли связанный труп мужчины

В одном из коллекторов в центре Москвы

В одном из коллекторов в центре Москвы

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Тело мужчины со связанными руками нашли в коллекторном колодце рядом с домами на Волоколамском шоссе в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщает старший помощник руководителя столичного ГСУСК России по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

"Днём 9 августа 2018 года в коллекторном колодце, расположенном вблизи жилых домов по Волоколамскому шоссе в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1990 года рождения, со связанными руками", — сказала она.

Иванова добавила, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления по статье "Убийство".

Она отметила, что сейчас проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, совершившего преступление.