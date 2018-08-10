На Кубани начали проверку после ДТП с участием пьяного подростка

КРАСНОДАР, 10 авг — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту ДТП, которое на автодороге "Староминская — Ленинградская — Павловская" устроил пьяный подросток без прав, и в результате которого пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

По информации главка, в пятницу около 5.00 мск в дежурную часть поступила информация о ДТП на автодороге "Староминская — Ленинградская — Павловская".

"Прибывшие на место госавтоинспекторы установили, что 17-летний житель Крыловского района, управлял автомобилем "Лада Приора" без прав, в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в релизе. Сообщается, что, двигаясь в сторону станицы Павловской, он столкнулся с попутным автомобилем Daewoo Matiz. От удара 48-летняя местная жительница, находившаяся за рулем малолитражки, не справилась с управлением и выехала на встречку, где произошло лобовое столкновение автомобилем Mitsubishi Lancer. В иномарке находилась семья из четырех человек, двое из которых — малолетние дети.

"На настоящий момент водитель Daewoo Matiz находится в реанимации, несовершеннолетние пассажиры Mitsubishi Lancer – в травматологическом отделении районной больницы. Остальные участники ДТП после осмотра из медучреждения отпущены", — уточнили в пресс-службе полицейского главка.

"По факту ДТП сотрудниками полиции проводится административное расследование. В отношении несовершеннолетнего виновника аварии полицейскими составлен административный протокол по статье об управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет устанавливаться степень тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшим, приниматься решение о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.