Пассажирка рейса Москва-Симферополь скончалась на борту самолета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг – РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту гибели женщины на борту самолета Москва-Симферополь, вынужденного совершить посадку в Ростове-на-Дону, сообщает Южное следственное управление на транспорте.

"По версии следствия, 10 августа 2018 года, примерно в 2.45, самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс № 309 "Москва-Симферополь", совершил вынужденную посадку в аэропорту "Платов", на борту которого скоропостижно скончалась 53-летняя пассажирка", — говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной смерти женщины явился инфаркт миокарда.

По данному факту организована проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, тела умершей, опрошены очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.