"Приукрасить ситуацию": в Югре глава почты фиктивно устраивала сотрудников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 авг — РИА Новости. Руководитель отделения почтовой связи в городе Пыть-Ях (ХМАО) фиктивно трудоустроила трех человек, выплатив им 1 миллион рублей, чтобы приукрасить ситуацию с кадрами в организации, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Уточняется, что данный факт выявили сотрудники управления экономической безопасности местного отдела МВД.

"Установлено, что руководитель, являясь должностным лицом, желая приукрасить действительное положение комплектования кадров и улучшения материального положения одного из почтальонов, фиктивно трудоустроила на работу троих граждан, которые в 2017 и 2018 годах получали заработную плату", — говорится в сообщении.

Ущерб от действий женщины правоохранительные органы оценили в 1 миллион рублей. Ведомство поясняет, что возбуждено уголовное дело в связи со злоупотреблением должностными полномочиями со стороны руководителя отделения почты.