На Урале дело о наезде на сотрудника ДПС направлено в суд

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Чебаркульского района Челябинской области, который в 2017 году провез на капоте автоинспектора и скрылся, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
"Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина сам явился в правоохранительные органы и рассказал, что наехал на полицейского из-за плохой видимости, однако результаты расследования версию обвиняемого опровергли.