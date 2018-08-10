На Урале дело о наезде на сотрудника ДПС направлено в суд

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Чебаркульского района Челябинской области, который в 2017 году провез на капоте автоинспектора и скрылся, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.

Тридцатого сентября 2017 года у дома на улице Октябрьской села Травники дежурил наряд ДПС. Неизвестный водитель автомобиля "ВАЗ-2101" не выполнил требование автоинспектора, пытавшегося его остановить, сбил его и провез на капоте. После этого автомобиль скрылся. Полицейский от полученных травм скончался в больнице.

"Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина сам явился в правоохранительные органы и рассказал, что наехал на полицейского из-за плохой видимости, однако результаты расследования версию обвиняемого опровергли.