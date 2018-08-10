В Татарстане возбудили дело о хищении средств противоракового фонда

КАЗАНЬ, 10 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения средств противоракового фонда Татарстана, сообщает СК РФ.
По версии следствия, в 2016 году Республиканским клиническим онкологическим диспансером был учрежден противораковый фонд Татарстана. При этом прямой необходимости в его создании, как отмечается, не имелось, поскольку с 1997 года уже существовал общественный антираковый фонд республики, преследовавший те же цели. Таким образом, считает следствие, появление нового фонда вело к распылению средств.
"По предварительным данным, в 2017-2018 годах часть средств, поступивших в противораковый фонд, была направлена в коммерческие организации, во главе которых стояли руководители фонда, на проведение различных обучающих конференций. В результате на базе диспансера за счет собственных ресурсов было организовано три курса по хирургии молочной железы", — уточняет ведомство.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.