В Татарстане возбудили дело о хищении средств противоракового фонда

КАЗАНЬ, 10 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения средств противоракового фонда Татарстана, сообщает СК РФ.

"Следственными органами… по факту хищения денежных средств противоракового фонда республики Татарстан возбуждено уголовное дело по статьям "мошенничество" и "превышение служебных полномочий", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2016 году Республиканским клиническим онкологическим диспансером был учрежден противораковый фонд Татарстана. При этом прямой необходимости в его создании, как отмечается, не имелось, поскольку с 1997 года уже существовал общественный антираковый фонд республики, преследовавший те же цели. Таким образом, считает следствие, появление нового фонда вело к распылению средств.

"По предварительным данным, в 2017-2018 годах часть средств, поступивших в противораковый фонд, была направлена в коммерческие организации, во главе которых стояли руководители фонда, на проведение различных обучающих конференций. В результате на базе диспансера за счет собственных ресурсов было организовано три курса по хирургии молочной железы", — уточняет ведомство.

Следователи отмечают, что согласно сведениям о движении денежных средств на расчетном счете фонда, по основаниям "целевой безвозмездный взнос на проведение конференции" перечислено 760 тысяч рублей. При этом на расчетные счета коммерческих организаций была перечислена только половина суммы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.