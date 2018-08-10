В Самаре сторонника ИГ* приговорили к 23 годам за попытку убить полицейских

САМАРА, 10 авг — РИА Новости. Суд в Самарской области приговорил к 23 годам лишения свободы сторонника запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство*" (ИГ), пытавшегося убить полицейских в Самаре, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по региону.

По версии следствия, днем 2 августа 2017 года уроженец одной из стран ближнего зарубежья Атхамхон Ахмедов, проживающий в Самарской области без регистрации, в здании на улице Демократической в Самаре напал на двоих полицейских, ударив их несколько раз ножом. Оба сотрудника правоохранительных органов выжили. Кроме того, следствием и судом установлено, что Ахмедов вербовал сторонников в ИГ*, а также размещал в интернете информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды и содержащую призывы к терроризму.

"Приговором суда Ахмедову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а первых пяти лет – в тюрьме", — говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России