Власти Карелии хотят восстановить сгоревшую Успенскую церковь XVIII века

Сотрудник противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. 10 августа 2018

Сотрудник противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. 10 августа 2018

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 авг – РИА Новости. Власти Карелии будут прорабатывать вопрос восстановления сгоревшей Успенской церкви XVIII века, сообщается на сайте правительства региона.

Ранее ГУМЧС по Карелии сообщало, что здание храма сгорело полностью, пожар ликвидирован. При тушении огня пострадал один из брандмейстеров. Полиция республики начала проверку. В Карельской и Петрозаводской епархии одной из возможных причин возгорания назвали неосторожные действия туристов. Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что делать выводы о причинах пожара преждевременно. На месте ЧП работают криминалисты Следственного комитета.

"На место пожара приехала председатель управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова, которая рассказала, что в ближайшее время будет организована работа по определению ущерба, ставиться вопрос о восстановлении храма", — говорится в сообщении.

"Жители Карелии уже высказываются о необходимости восстановления исторической реликвии — однозначно правительство Карелии солидарно с этим. Будем искать возможности возведения на этом месте нового храма", − цитирует пресс-служба слова главы Карелии Артура Парфенчикова.

Церковь Успения Божией Матери расположена на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога. Храм возвышается на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Является памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов Прионежской школы. Это одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.