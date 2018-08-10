Следователи решили выяснить, на какие деньги Шестун купил дом и парк машин

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Следователи решили выяснить, на какие деньги арестованный глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун купил дом за 36 миллионов рублей и парк машин, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В рамках расследования следствие устанавливает источники обогащения обвиняемого… Очевидно, что общая стоимость имущества, которое находится в собственности обвиняемого и его близких, явно не соответствует доходам Шестуна в качестве должностного лица", — сказала она журналистам в пятницу.

По данным следствия, Шестун, возглавляющий район с 2012 года, в 2012-2017 годы задекларировал с женой доход в 11,4 миллиона рублей. При этом в 2014 году вместе со своей матерью он, по сообщению СК РФ, купил дом и участок в поселке Большевик Серпуховского района "стоимостью более 36 миллионов рублей".

Кроме того, сказала Петренко, Шестун вместе с близкими родственниками владеет "парком дорогостоящих автомобилей иностранного производства".

Дело в отношении Шестуна возбуждено СК РФ по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Тяжкие последствия заключаются в том, что Шестун в 2008–2014 годах, по версии следствия, необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, считает следствие, составил 62,8 миллиона рублей.