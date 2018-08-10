В КБР предъявили обвинения сбежавшему 23 года назад убийце

НАЛЬЧИК, 10 авг – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Лескенского района республики, который 23 года находился в розыске после побега, сообщает региональная прокуратура.

"Следствием установлено, что, будучи осужденным в 1993 году за убийство и ряд других тяжких преступлений, мужчина получил в 1995 году кратковременный отпуск из мест лишения свободы, из которого не вернулся и был объявлен в розыск", — говорится в сообщении.

По данным следствия, через неустановленных лиц беглец раздобыл поддельный паспорт и переехал на постоянное место жительства в Норильск, где проживал под чужим именем.

"В 2007 году, совершив под новой фамилией очередное убийство, он был осужден к 10 годам лишения свободы. Отбыв тюремный срок, он решил вернуться в Кабардино-Балкарию, чтобы навестить родственников, но вскоре был задержан сотрудниками полиции", — отмечает прокуратура.

После задержания 45-летний мужчина попытался выдать себя за другого человека, предъявляя полицейским подложный паспорт, однако в ходе проведенных мероприятий была установлена его реальная личность, в том числе, по отпечаткам пальцев. После этого мужчина дал признательные показания.

Ему предъявлено обвинение по статьям "Невозвращение в исправительное учреждение лица, осужденного к лишению свободы" и "Использование заведомо подложного документа" УК РФ, санкции которых предусматривают до двух лет лишения свободы.

"Несмотря на то, что за вновь содеянные преступления обвиняемому может быть назначено не более двух лет лишения свободы, ему предстоит отбыть еще около 12 лет за ранее совершенное убийство, от исполнения наказания за которое он уклонился", — уточняет ведомство.

Уголовное дело направлено в Лескенский районный суд для рассмотрения по существу.