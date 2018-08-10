В Приангарье начали проверку после ДТП, где пострадали более десяти человек

ИРКУТСК, 10 авг – РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту ДТП с участием маршрутного такси в Иркутской области, где пострадали более 10 человек, сообщает СУСК РФ по региону.

Авария с участием кроссовера и микроавтобуса, следовавшего по маршруту "Иркутск — Слюдянка", произошла в пятницу на 37-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь". По данным СК, в результате ДТП пострадали 12 человек, среди которых один ребенок. Десять пострадавших доставлены в Шелеховскую районную больницу, их жизни ничего не угрожает.

"В настоящее время следователи СК РФ и сотрудники полиции работают на месте происшествия. Следственным отделом по Шелеховскому району СУСК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка", — говорится в сообщении.