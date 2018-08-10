Глава Карелии призвал не спешить с выводами о пожаре в Успенской церкви

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 авг — РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что преждевременно делать выводы о причинах пожара, уничтожившего Успенскую церковь XVIII века в Кондопоге.

Ранее ГУМЧС по Карелии сообщало, что здание храма согрело полностью, пожар ликвидирован. При тушении огня пострадал один из брандмейстеров. Полиция Карелии начала проверку. В Карельской и Петрозаводской епархии одной из возможных причин возгорания назвали неосторожные действия туристов.

"Я думаю, не стоит сейчас, когда работают следователи, делать какие-то выводы. Очевидными фактами являются те обстоятельства, что внутренних источников воспламенения в церкви не было, а сам пожар возник через короткое время (минуты) после посещения церкви туристической группы. Сторож находился рядом с церковью в момент возникновения пожара, но самостоятельно потушить огонь не смог. Сейчас с туристами работают следователи", — написал Парфенчиков на своей официальной странице "ВКонтакте".

По его словам, несколько лет назад были проведены все работы по подготовке к реконструкции церкви, сделаны исследования и обмеры, что должно помочь восстановить сгоревший храм.

Церковь Успения Божией Матери расположена на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога. Храм возвышается на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Является памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов Прионежской школы. Это одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.