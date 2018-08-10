Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор экс-главе Росграницы Безделову

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мосгорсуд на 17 августа отложил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему директору Росграницы Дмитрию Безделову и другим фигурантам дела о хищении почти 500 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: отложить судебное заседание на 17 августа, на 11:00", — огласила решение судебная коллегия.

Все 9 осужденных участвовали в процессе по видеоконференцсвязи из разных СИЗО, их защиту осуществляли 12 адвокатов.

В ходе процесса защитниками были заявлены ходатайства о перерасчете осужденным Катамадзе, Анфиногенову и Чайке количества дней, проведенных в СИЗО. Исходя из расчетов с применением выступившего в силу нового закона, формально мужчины уже отбыли назначенное наказание и должны быть освобождены. Суд постановил направить запросы в следственные изоляторы, чтобы уточнить дни, проведенные осужденными в СИЗО и штрафных изоляторах, после чего, вероятно, решение об их освобождении и будет принято.

В конце декабря 2017 года Мещанский суд Москвы признал Безделова виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима. Другие фигуранты дела получили сроки от 2,5 до 8 лет — благодаря тому, что суд снял с них обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем. Все фигуранты дела свою вину отрицают, кроме одного, который признал ее частично.

Уголовные дела о хищении почти полумиллиарда рублей в отношении Безделова и восьми других фигурантов изначально были разделены. Суд вернул оба дела в прокуратуру для объединения, но Мосгорсуд отменил это решение и отправил оба дела обратно в Мещанский суд для рассмотрения.

По версии следствия, Безделов в 2009 году вместе с руководителем государственной дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество.

Следователи утверждают, что с сентября 2009 года по май 2013 года они похитили и легализовали более 490 миллионов рублей. По данным следствия, речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через границу России.

Как полагают следователи, к преступной деятельности Безделов привлек своего заместителя Бориса Хайтовича и ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций.