В Омске потушили вспыхнувший бензовоз с 7 тоннами дизтоплива

НОВОСИБИРСК, 10 авг – РИА Новости. Пожарные в Омске потушили крупный пожар – на асфальтовом заводе загорелся бензовоз с дизельным топливом, сообщает ГУМЧС по региону.
В главке пояснили, что в 12.34 (09.34 мск) от очевидца поступило сообщение о том, что загорелся бензовоз. На асфальтовый завод, где произошел инцидент, экстренно было выслано повышенное количество пожарных расчетов.
"На момент прибытия огнеборцев открытым огнем горел бензовоз с 30-тонной цистерной, имелась угроза перехода огня на рядом стоящей бочки с битумом. Произошел разлив семи тонн топлива, которое воспламенилось. Площадь пожара составила 250 квадратных метров", — рассказали в ГУМЧС.
Для экстренной ликвидации горения и недопущения распространения огня пожарные использовали в качестве огнетушащего вещества специальную пену. Кроме того, спасатели эвакуировали рядом стоящую технику. В итоге, чтобы полностью ликвидировать возгорание огнеборцам потребовалось 32 минуты.
На месте происшествия работали 29 человек, было задействовано семь единиц пожарно-спасательной техники, добавили в ГУМЧС.