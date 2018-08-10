В Омске потушили вспыхнувший бензовоз с 7 тоннами дизтоплива

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий возгорания бензовоза в Кировском округе города Омска. 10 августа 2018

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий возгорания бензовоза в Кировском округе города Омска. 10 августа 2018

НОВОСИБИРСК, 10 авг – РИА Новости. Пожарные в Омске потушили крупный пожар – на асфальтовом заводе загорелся бензовоз с дизельным топливом, сообщает ГУМЧС по региону.

"Сегодня в городе Омске загорелся бензовоз с дизельным топливом. Имелась угроза распространения огня. Сотрудники МЧС в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание и не допустили ухудшения обстановки и развития пожара", — говорится в сообщении.

В главке пояснили, что в 12.34 (09.34 мск) от очевидца поступило сообщение о том, что загорелся бензовоз. На асфальтовый завод, где произошел инцидент, экстренно было выслано повышенное количество пожарных расчетов.

"На момент прибытия огнеборцев открытым огнем горел бензовоз с 30-тонной цистерной, имелась угроза перехода огня на рядом стоящей бочки с битумом. Произошел разлив семи тонн топлива, которое воспламенилось. Площадь пожара составила 250 квадратных метров", — рассказали в ГУМЧС.

© Фото : МЧС России Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий возгорания бензовоза в Кировском округе города Омска. 10 августа 2018 © Фото : МЧС России Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий возгорания бензовоза в Кировском округе города Омска. 10 августа 2018

Для экстренной ликвидации горения и недопущения распространения огня пожарные использовали в качестве огнетушащего вещества специальную пену. Кроме того, спасатели эвакуировали рядом стоящую технику. В итоге, чтобы полностью ликвидировать возгорание огнеборцам потребовалось 32 минуты.

На месте происшествия работали 29 человек, было задействовано семь единиц пожарно-спасательной техники, добавили в ГУМЧС.