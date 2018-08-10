Глава УСБ саратовского главка МВД пойдет под суд за взятки

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Начальник управления собственной безопасности (УСБ) ГУМВД по Саратовской области Сергей Кашев предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.

"Начальник подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области Сергей Кашев предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в размере 6 миллионов рублей от подчиненного сотрудника за покровительство и попустительство по службе", — говорится в сообщении.

По версии следствия, Кашев с сентября 2014 года по 27 декабря 2017 года ежемесячно получал от одного из подчиненных взятки, общая сумма которых достигла 6 миллионов рублей, за общее покровительство и попустительство по службе. Обвиняемый был задержан оперативниками УФСБ 27 декабря после получения очередного транша в 150 тысяч рублей.

Кашеву грозит до 15 лет лишения свободы.