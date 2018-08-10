В Костромской области обнаружили вспышку птичьего гриппа

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Россельхознадзор зафиксировал вспышку птичьего гриппа на птицефабрике "Костромская" в Костромской области, сообщается на сайте ведомства.

Оно отмечает, что для проведения обследования создана специальная комиссия, которая установит границы эпизоотического очага, и угрожаемой зоны.

"В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты государственной ветеринарной службы Костромской области под контролем управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям", — говорится в сообщении.