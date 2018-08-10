Под Красноярском у волонтеров отряда "Лиза Алерт" украли двух лошадей

КРАСНОЯРСК, 10 авг — РИА Новости. Полиция Емельяновского района под Красноярском разыскивает неизвестных, которые неделю назад украли у отряда волонтеров "Лиза Алерт" двух лошадей, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Артем Кишкурин.
"Поиском занимаются сотрудники полиции Емельяновского отдела. Заявление от волонтеров о пропаже поступило в прошлую пятницу. Одна из украденных лошадей была беременная. Ищем", — сказал собеседник агентства.
Отряд "Лиза Алерт" — это объединение добровольцев, которое занимается поиском пропавших людей. Отделения существуют в более чем 40 регионах страны.