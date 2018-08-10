Под Красноярском у волонтеров отряда "Лиза Алерт" украли двух лошадей

КРАСНОЯРСК, 10 авг — РИА Новости. Полиция Емельяновского района под Красноярском разыскивает неизвестных, которые неделю назад украли у отряда волонтеров "Лиза Алерт" двух лошадей, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Артем Кишкурин.

В красноярском отделении поискового отряда сообщили, что конное подразделение появилось в отряде появилось недавно. Рыжий мерин и черная кобыла были украдены в ночь на 2 августа из конного клуба "Звезда Енисея" в деревне Бугачево Красноярского края. Лошади были готовы участвовать в поисковых операциях отряда.

"Поиском занимаются сотрудники полиции Емельяновского отдела. Заявление от волонтеров о пропаже поступило в прошлую пятницу. Одна из украденных лошадей была беременная. Ищем", — сказал собеседник агентства.

Отряд "Лиза Алерт" — это объединение добровольцев, которое занимается поиском пропавших людей. Отделения существуют в более чем 40 регионах страны.