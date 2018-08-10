При пожаре в доме под Владимиром погибли четыре человека, из них двое детей

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Семья из четырех человек, включая двоих детей, погибла при пожаре в ночь на пятницу во Владимирской области, сообщило СУСК РФ по региону.

В рамках доследственной проверки установлено, что около 02.00 мск 10 августа на террасе одноэтажного деревянного частного дома №25 по улице Шмакова села Сновицы Суздальского района возник пожар. От распространяющегося огня в помещения дома проник угарный газ.

"Находившиеся в комнате дома двое маленьких детей — мальчик 2016 года рождения и девочка 2017 года рождения, а также 34-летняя мама малышей и 40-летний мужчина — предположительно, сожитель женщины, погибли от отравления угарным газом", — говорится в сообщении.

Пожарные подразделения Владимирского гарнизона, прибывшие на место по вызову соседей пострадавших, справились с ликвидацией открытого горения в 02.45 мск.

"По предварительной оценке следствия и специалистов МЧС, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки, на террасе обнаружены оголенные провода. На место происшествия прибыл брат пострадавшей женщины, но в состоянии шокового стресса не смог дать следователю адекватных пояснений", — отмечает следствие.

Следователь назначил все необходимые судебные экспертизы, которые позволят полностью оценить обстоятельства произошедшего. Проводится сбор данных, характеризующих семью.

В настоящее время на месте продолжают работу следственные органы, сотрудники ГУ МЧС по региону и полиции.