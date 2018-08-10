Камчатские спасатели получили сигнал SOS от иностранных туристов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг — РИА Новости. Сигнал SOS поступил спасателям от группы туристов на Камчатке, однако с просьбой о помощи в краевой главк МЧС никто не обращался, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Пятого канала, четверо американских граждан подали сигнал об экстренной помощи 10 августа. Спасателям известно, что это мужчины в возрасте от 52 до 62 лет. Они отправились в Камчатский край на охоту — с собой у них оружие и палатки. Причина подачи сигнала SOS пока не известна.

"Сигнал поступил в международный координационный центр реагирования на ЧС, а оттуда камчатским спасателям, однако на связь с просьбой о помощи никто не выходил. Отмечу, что это организованная группа — то есть тур организован туристической фирмой. У туристов есть с собой спутниковые телефоны, кроме того, их сопровождает егерь, который в случае какого-либо происшествия должен выходить на связь, а также гиды и повар. В турфирме заверили, что помощь спасателей в настоящее время не требуется", — сказал представитель пресс-службы.

Он предположил, что причиной подачи сигнала SOS могло стать ложное срабатывание специального датчика, которым оборудованы рюкзаки туристов. Вместе с тем, в МЧС готовы в случае необходимости оказать помощь людям.

Как стало известно РИА Новости из источников, знакомых с ситуацией, в тургруппе не американцы, а четверо канадцев. Сейчас они находятся на границе Олюторского и Пенжинского района примерно в 170 км от села Ачайваям.

В туристической фирме, которая организовала путешествие, РИА Новости информацию о подаче сигнала SOS группой иностранцев не подтвердили, но и не опровергли.