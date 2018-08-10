В Волгоградской области наркокурьеру грозит до 20 лет тюрьмы

ВОЛГОГРАД, 10 авг — РИА Новости. Житель города Урюпинск Волгоградской области обвиняется в сбыте 1 килограмма героина, его дело направлено в суд, сообщает в пятницу прокуратура Волгоградской области.

По данным следствия, 43-летний житель Урюпинска в январе 2018 года через интернет получил указание о доставке более 110 граммов героина из Москвы в Нижний Новгород. Когда задание было выполнено, наркокурьер ещё неделю провел в Нижнем Новгороде, ожидая дальнейших распоряжений. Но их не последовало. Тогда мужчина сам сделал закладку с наркотиками в столбе линии электропередач и сообщил об этом своему координатору.

В феврале 2018 года наркокурьер получил новое задание — забрать из Москвы крупную партию героина.

"Наркотики, расфасованные в 424 отдельных пакета общей массой свыше 800 грамм, он на такси пытался перевезти для дальнейшего распространения в Борисоглебске Воронежской области и Урюпинске Волгоградской области. Однако 7 февраля 2018 года автомобиль, на котором следовал обвиняемый, был остановлен сотрудниками полиции", — сообщает в релизе прокуратура Волгоградской области.

Уголовное дело жителя Урюпинска направлено в суд, по информации ведомства, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

"Уголовное дело в отношении координатора выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования", — уточняет прокуратура.