В Волгоградской области наркокурьеру грозит до 20 лет тюрьмы

ВОЛГОГРАД, 10 авг — РИА Новости. Житель города Урюпинск Волгоградской области обвиняется в сбыте 1 килограмма героина, его дело направлено в суд, сообщает в пятницу прокуратура Волгоградской области.
В феврале 2018 года наркокурьер получил новое задание — забрать из Москвы крупную партию героина.
"Наркотики, расфасованные в 424 отдельных пакета общей массой свыше 800 грамм, он на такси пытался перевезти для дальнейшего распространения в Борисоглебске Воронежской области и Урюпинске Волгоградской области. Однако 7 февраля 2018 года автомобиль, на котором следовал обвиняемый, был остановлен сотрудниками полиции", — сообщает в релизе прокуратура Волгоградской области.
Уголовное дело жителя Урюпинска направлено в суд, по информации ведомства, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
"Уголовное дело в отношении координатора выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования", — уточняет прокуратура.