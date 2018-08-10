В Калмыкии суд оправдал экс-директора школы по обвинению в поборах

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Элистинский городской суд оправдал бывшего директора школы №12 Элисты Марину Гедерим, обвиняемую в поборах средств с родителей учеников, сообщил РИА Новости адвокат "Зоны права" Виталий Зубенко, представляющий интересы матери одного из школьников.

"Суд оправдал экс-директора школы… Марина Гедерим продолжает работать в той же школе учителем рисования и черчения", — сказал адвокат.

Гедерим обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями, вину она не признавала. По данным следствия, в конце предыдущего учебного года директор школы требовала от родителей учеников первых классов под видом пожертвований приобрести за свой счет мебель в учебное учреждение. Кроме того, считает следствие, Гедерим заявила, что дети, чьи родители не имеют материальной возможности сдать деньги, будут сидеть за старыми партами. Ущерб, нанесенный более 60 потерпевшим, был оценен в 85 тысяч рублей.

Зубенко заключил, что одна из потерпевших, многодетная мать Лариса Якупова, заявила о поборах в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Позже президент обратил внимание на проблему в беседе с главой Калмыкии Алексеем Орловым.