В МВД назвали возможную причину ДТП под Иркутском

ИРКУТСК, 10 авг – РИА Новости. Авария в Иркутской области, в которой пострадали десять человек, произошла после того, как водитель Kia Sportage врезался в маршрутное такси, сообщает региональный главк МВД РФ.

Инцидент произошел в пятницу на 37-м километре трассы Р-255 "Сибирь". В маршрутке, по предварительным данным, ехали 12 человек.

"По предварительной информации, произошло столкновение между автомобилями Kia Sportage и Fiat Dukato. По словам полицейских, водитель Kia не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения",- говорится в сообщении.

Маршрутка ехала из Слюдянки в Иркутск. В результате столкновения оба транспортных средства перевернулись. По данным минздрава региона, в больницы доставлены 10 человек, среди них один ребенок.