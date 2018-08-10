Суд рассмотрит вопрос об аресте экс-гендиректора НПО Лавочкина 13 августа

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы 13 августа повторно рассмотрит ходатайство об аресте экс-гендиректора НПО Лавочкина Сергея Лемешевского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Материал по Лемешевскому будет слушаться 13 августа в 13:00", — сказали в суде.
Лемешевский вместе еще с двумя фигурантами обвиняются в хищении 330 миллионов рублей. Позже стало известно, что на внеочередном заседании совета директоров НПО Лавочкина было принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Лемешевского с 3 августа.
По версии следствия, деньги были похищены через фиктивные договора с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". На деле юридические услуги, как считает следствие, выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.