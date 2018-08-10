Суд вынес приговор жителю Свердловской области, который сбил полицейского

ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг – РИА Новости. Суд в Курганской области приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Свердловской области, обвиняемого в том, что он в нетрезвом состоянии сбил на автомобиле одного полицейского, а инспектора ДПС протащил на автомобиле около 80 метров, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

По данным суда, 3 февраля подсудимый в состоянии алкогольного опьянения оказал грубое сопротивление полицейским, принимавшим меры к его остановке. Когда инспектор ДПС открыл дверь машины, мужчина поехал, в результате он протащил около 80 метров державшегося за руль инспектора. Пока он ехал, он сбил участкового уполномоченного полиции, стоявшего перед автомобилем.

"С учётом предыдущих судимостей, мужчине судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года", — говорится в сообщении.

Суд признал жителя города Каменск-Уральский виновным в "применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", уточняется в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил, добавляется в сообщении.