На Урале начали проверку после отравления детей в лагере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после ухудшения состояния шести детей в оздоровительном лагере "Чайка" в Сысерти Свердловской области, сообщает в пятницу региональное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, 6 августа шесть детей разных возрастов обратились к медику с болями в животе, рвотой и недомоганием. Сейчас состояние детей удовлетворительное, госпитализация в больницу никому не потребовалась.

"От работы отстранена мойщица посуды, у которой обнаружен норовирус, предположительно, явившаяся источником заражения. Прокуратура проводит проверку на предмет наличия трудовых отношений с указанным работником и прохождения ею необходимых медицинских обследований, обязательных для работы в детском учреждении", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что сейчас лагерь, в котором отдыхают 150 детей, работает в обычном режиме.

Как в четверг сообщило на своем сайте региональное управление Роспотребнадзора, заболевшие дети изолированы, за теми, кто с ними контактировал, установлено медицинское наблюдение. Специалистами на месте организован комплекс противоэпидемиологических мероприятий в полном объеме, отобран материал для лабораторных исследований, в том числе пробы пищи, воды, смывы с объектов окружающей среды, обследован персонал.