Погода не позволяет эвакуировать тела погибших в горах КБР росгвардейцев

НАЛЬЧИК, 10 авг – РИА Новости. Плохие погодные условия в горах не позволяют эвакуировать тела четырех росгвардейцев, погибших при сходе лавины в Черекском районе Кабардино-Балкарии, заявили РИА Новости в пятницу в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Ранее сообщалось, что в среду в Черекском районе Кабардино-Балкарии в результате схода лавины во время проведения плановых занятий при восхождении на пик Пушкина погибли четверо военнослужащих по контракту. Для установления всех обстоятельств происшествия на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии. Из-за плохих погодных условий в горах вертолет в четверг не смог вылететь, чтобы эвакуировать тела погибших. Решается вопрос их транспортировки в пешем порядке. Для эвакуации тел привлечены 15 спасателей.

"Спасатели подготовили тела погибших к транспортировке, но пока погода не позволяет их транспортировать ни пешком, ни на вертолете. Сейчас на месте идет сильный дождь со снегом, кроме того, там очень сложная местность", — сказал собеседник агентства.

По данным Росгвардии, с 7 августа военнослужащие осуществляли переход и отработку сложных специальных нормативов для повышения уровня горной подготовки личного состава. Утром 8 августа им предстояло совершить восхождение на пик Пушкина, который является одним из самых сложных в Приэльбрусье. В районе, через который пролегал маршрут, произошел сход лавины.