В Приморье ищут пропавшего восьмилетнего ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг — РИА Новости. Полицейские и волонтеры разыскивают 8-летнего мальчика, который пропал в селе Рощино Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ.

"Установлено, что 9 августа в 17.30 (10.30 мск) мальчик ушел из дома по улице Завитая в селе Рощино и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На поиски мальчика ориентирован личный состав отдела полиции, организованы рабочие группы из числа сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних. В поисковых мероприятиях принимают участие волонтеры", — говорится в сообщении.

Ориентировка с приметами пропавшего ребенка передана наружным службам полиции.