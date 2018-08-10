МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Движение пригородных поездов и аэроэкспрессов приостановлено на одном из участков савеловского направления Московской железной дороги из-за повреждения провода контактной сети, сообщается на сайте МЖД.

"Сегодня в 6:27 на перегоне Москва – Бутырская савеловского направления Московской железной дороги для предотвращения наезда был остановлен пригородный поезд. В результате чего произошло повреждение провода контактной сети. На место незамедлительно отправились бригады энергетиков для проведения восстановительных работ. В настоящее время на участке Москва – Бескудниково временно приостановлено движение всех пригородных поездов и аэроэкспрессов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, железнодорожники прикладывают максимальные усилия, чтобы восстановить движение.