В Петербурге главу стройкомпании задержали по делу о хищении у дольщиков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Генеральный директор одной из строительных компаний задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в хищении более 482 миллиона рублей у дольщиков, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Генеральный директор строительной компании, которому 54 года, был задержан сотрудниками полиции 8 августа, по ходатайству следователей ГСУ ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области он заключен под стражу.
Дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).