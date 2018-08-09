В Петербурге главу стройкомпании задержали по делу о хищении у дольщиков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Генеральный директор одной из строительных компаний задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в хищении более 482 миллиона рублей у дольщиков, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Установлено, что злоумышленник совместно с неустановленными лицами под предлогом строительства многоквартирных жилых домов во Всеволожском районе Ленинградской области присвоил денежные средства граждан, которые заключили с ним договоры об участии в долевом строительстве, не выполнив обязательства, возложенные на него договором. От противоправной деятельности подозреваемого пострадали более 1000 человек, общая сумма ущерба превысила 482,3 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Генеральный директор строительной компании, которому 54 года, был задержан сотрудниками полиции 8 августа, по ходатайству следователей ГСУ ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области он заключен под стражу.

Дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).