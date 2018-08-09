В ХМАО при столкновении автобуса с грузовиком погиб один человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 авг — РИА Новости. В результате столкновения автобуса и грузовика в Сургутском районе ХМАО погиб один человек, еще четверо получили травмы, сообщает региональное управление МВД.

Ведомство уточняет, что авария с участием автобуса Karosa и автомобиля "Урал" произошла в четверг около 20 часов (18.00 мск) в районе Федоровского месторождения. По предварительной информации, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

"В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался на месте. Водитель автомобиля "Урал" и три пассажира автобуса получили телесные повреждения", — говорится в сообщении УМВД.

Отмечается, что сотрудники полиции в настоящее время работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства аварии.