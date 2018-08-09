Работу астраханского детсада, где связывали детей, требуют приостановить

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг — РИА Новости. Прокуратура Астраханской области направила в суд иск о приостановлении деятельности детсада, где, по данным следственных органов, воспитанников связывали простынями, из-за отсутствия лицензии и других нарушений, сообщает надзорное ведомство.

На днях в прокуратуру Советского района Астрахани обратилась местная жительница с заявлением о нарушениях законодательства в частном детском саду. В заявлении женщина указала, что сотрудники используют жестокие методы обращения с детьми и приложила ряд фотографий.

"В ходе проверки установлено, что в нарушение требований федеральных законов Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", "О лицензировании отдельных видов деятельности" частный детский сад осуществляет деятельность в отсутствие лицензии", — говорится в сообщении. Также в учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.

"В целях устранения нарушений прокуратура района направила в суд исковое заявление о приостановлении деятельности детского сада", — добавили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что СУСК РФ по региону возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних". По версии следствия, местная жительница организовала со своим супругом частный детский сад. С декабря 2016 по август 2018 года подозреваемые заключали с физлицами договоры на оказание услуг "няни", согласно которым в их обязанности входило соблюдение режима дня, кормление ребенка, прогулка, сон, уход и присмотр.

Подозреваемые, понимая, что не могут выполнить обязательства по договору, поскольку за малолетними воспитанниками требуется постоянный контроль и уход, в дневное время совместно со своими работниками из числа воспитателей и нянь связывали малолетних воспитанников простынями по рукам и ногам, лишая малышей свободного перемещения, отмечало следствие.