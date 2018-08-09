Работу астраханского детсада, где связывали детей, требуют приостановить

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг — РИА Новости. Прокуратура Астраханской области направила в суд иск о приостановлении деятельности детсада, где, по данным следственных органов, воспитанников связывали простынями, из-за отсутствия лицензии и других нарушений, сообщает надзорное ведомство.
"В ходе проверки установлено, что в нарушение требований федеральных законов Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", "О лицензировании отдельных видов деятельности" частный детский сад осуществляет деятельность в отсутствие лицензии", — говорится в сообщении. Также в учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.
"В целях устранения нарушений прокуратура района направила в суд исковое заявление о приостановлении деятельности детского сада", — добавили в надзорном ведомстве.
Подозреваемые, понимая, что не могут выполнить обязательства по договору, поскольку за малолетними воспитанниками требуется постоянный контроль и уход, в дневное время совместно со своими работниками из числа воспитателей и нянь связывали малолетних воспитанников простынями по рукам и ногам, лишая малышей свободного перемещения, отмечало следствие.