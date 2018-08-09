"РГС-Жизнь" считает абсурдным иск "Росгосстраха"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Представитель страховой компании "Росгосстрах-Жизнь" на предварительном заседании арбитражного суда Москвы назвал абсурдным предъявленный к этой компании иск "Росгосстраха" о взыскании 116,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Считаем иск абсолютно абсурдным с момента предъявления досудебной претензии", — сказал представитель ответчика. Он иск не признал, пообещав представить развернутую правовую позицию к основным слушаниям. Как пояснили представители сторон в суде, между ПАО СК "Росгосстрах" и ООО "СК "Росгосстрах-Жизнь" ("РГС-Жизнь"), начиная с 2005 года, было заключено три лицензионных соглашения, по которым истец передал ответчику права на использование принадлежащих ему товарных знаков.

По словам представителя "Росгосстраха", товарные знаки были переданы "практически забесплатно" – за 15 тысяч рублей в год, хотя рыночная цена использования каждого товарного знака, по оценке истца, не менее 2 миллиардов рублей в год. Как заявил представитель "Росгосстраха", ответчик собрал в 2016 году страховые премии на сумму 45 миллиардов рублей, в 2017 году – 57 миллиардов. При этом истец, по словам юриста, сам не имеет возможности осуществлять деятельность на рынке страхования жизни.

Представитель "Росгосстраха" попросил суд признать сделку недействительной на том основании, что она причиняет "явный ущерб истцу". Истец пояснил, что сумма иска включает в себя неосновательное обогащение ответчика, а также компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере двукратной стоимости использования брендов. Суд назначил рассмотрение дела по существу на 1 октября.

Иск "Росгосстраха" к "РГС-Жизни" поступил в суд 6 июня. Как ранее пояснил на пресс-конференции по стратегии банка "ФК Открытие" его глава Михаил Задорнов, известность бренда "Росгосстраха" кратно превышает известность остальных брендов, и страховая компания хочет иметь адекватную плату с "РГС-Жизни" за это использование. Он уточнил, что сама сумма платы за пользование брендом не столь велика, остальное — это фактически штрафные санкции за период пользования брендом за последние годы.

В июне "Росгосстрах" также сообщал, что зарегистрировал собственную компанию по страхованию жизни — ООО "СК "РГС страхование жизни" (уставный капитал составляет 240 миллионов рублей). Основной вид деятельности новой компании — страхование жизни, но она будет также заниматься страхованием от несчастных случаев, медицинским и пенсионным страхованием и иными видами страховой деятельности, включая перестрахование, а все соответствующие лицензии ЦБ РФ будут получены в ближайшие недели.