В Каспийском море сняли с мели исследовательский теплоход

Научно-исследовательское судно Тюлень-10 село на мель в северной части Каспийского моря. 9 августа 2018

Научно-исследовательское судно Тюлень-10 село на мель в северной части Каспийского моря. 9 августа 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг — РИА Новости. Научно-исследовательское судно "Тюлень-10" снято с мели в северной части Каспийского моря и следует в порт "Оля", сообщает ГУМЧС России по Астраханской области.

"По состоянию на 17.00 теплоход "Тюлень-10" самостоятельно снят с мели, следует в порт "Оля", — говорится в сообщении.

Судно село на мель в 11.00 (10.00 мск) четверга в районе 150 километра Волго-Каспийского канала. На теплоходе находится 14 человек (запас еды 10 суток), никто не пострадал. Маршрут следования Астрахань — северная часть Каспийского моря.

Данный судоходный участок в зоне ответственности морского порта "Оля". Движение судов по данному участку Волго-Каспийского канала нарушено не было.