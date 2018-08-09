Суд в Москве вынес приговор юристу Золотову по делу о мошенничестве

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил юриста Дионисия Золотова по делу о мошенничестве на 80 миллионов рублей к 7,5 годам колонии и штрафу в 14 миллионов рублей передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Золотова виновным… Окончательно назначить Золотову наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима со штрафом в 14 миллионов рублей", — говорится в приговоре судьи Оксаны Горюновой.

Кроме того, суд прекратил производство по гражданскому иску в связи с тем, что фигурант добровольно решил его выплатить. Адвокат Золотова заявил, что защита примет решение об обжаловании приговора после консультации с доверителем. Ранее защита просила назначить Золотову более мягкий приговор. Золотов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение, дело в отношении него рассматривается в особом порядке.

По данным следствия, находящийся в московском СИЗО "Водник" Золотов при помощи сообщников убедил одного из сокамерников, что может решить вопрос об изменении ему меры пресечения и переквалификации предъявленного обвинения на менее тяжкое, потребовав за решение вопроса 80 миллионов рублей. Однако Золотов и его сообщники не имели возможности и намерения как-либо повлиять на решение проблемы, поэтому деньги были похищены.

Средства Золотов получил от ныне покойного топ-менеджера Роскосмоса Владимира Евдокимова. Деньги сообщники Золотова присвоили, получив электронный ключ от камеры хранения, куда их положила бывшая супруга Евдокимова. Потерпевшая отказалась от гражданского иска, а Золотов частично погасил ущерб

По данным следствия, Евдокимов совершил мошенничество на сумму не менее 200 миллионов рублей с имуществом РСК "МиГ", виновным себя Евдокимов не считал. Его тело в марте 2017 года было обнаружено в камере СИЗО с тремя ножевыми ранениями. Следствие возбудило дело об убийстве.

Ранее юрист Золотов был уже неоднократно судим. В апреле 2017 года ему было назначено наказание в виде 6,5 лет колонии. Кроме того, пока фигурант находился в СИЗО "Матросская тишина" он оплатил ремонт камер.