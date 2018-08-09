Глава карельского "Мемориала" вернулся в СИЗО

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 авг — РИА Новости. Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев возвращен в СИЗО после проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил в четверг РИА Новости адвокат Виктор Ануфриев.

"Вчера он был переведен в СИЗО. По имеющейся информации, 13 числа его отправят в Петрозаводск по этапу", — сказал Ануфриев. Он пояснил, что результаты экспертизы пока не известны. "Обычно они (эксперты) берут 10 дней. Следователь мне позвонит и скажет, когда будут готовы", — добавил адвокат.

Дмитриев был задержан при попытке выехать из Петрозаводска в рамках дела о насильственных действиях сексуального характера. Петрозаводский городской суд санкционировал его арест 28 июня. Дмитриев был этапирован в СИЗО в Колпино 15 июля, после чего проходил психолого-психиатрическую экспертизу.

Петрозаводский горсуд 5 апреля оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия — по этой статье ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года и шесть месяцев. Позже, 14 июня, Верховный суд Карелии, рассмотрев апелляцию прокуратуры, отправил дело Дмитриева об изготовлении порноматериалов на пересмотр.

В апелляционной инстанции пришли к выводу, что приговор горсуда необходимо отменить полностью. Дмитриева оставили под подпиской о невыезде.

По версии следствия, Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, также он незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения. Дмитриев пробыл под арестом с декабря 2016 года по январь 2018 года и вышел под подписку о невыезде. Обвинение просило назначить ему девять лет колонии строгого режима. Обвиняемый не признал вины.