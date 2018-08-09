РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг — РИА Новости. Министр строительства и ЖКХ Астраханской области задержан в рамках расследования уголовного дела о присвоении или растрате, сообщает Федеральная антимонопольная служба.

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин в четверг принял отставку министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Василия Корнильева, который покинул должность по собственной инициативе.

"Накануне в рамках расследования уголовного дела, возбужденного главным следственным управлением Следственного комитета России по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата), задержан министр строительства и ЖКХ Астраханской области", — сообщает ФАС.

Отмечается, что антимонопольное дело было возбуждено 26 января 2018 года по признакам заключения и реализации антиконкурентных соглашений при проведении аукционов в рамках госпрограммы "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области" на право заключения государственных контрактов на выполнение ремонта автомобильных дорог. Нарушения выявлены на четырех торгах с общей суммой начальных максимальных цен контрактов почти 645 миллионов рублей. Материалы антимонопольного расследования были переданы в правоохранительные органы.

В четверг комиссия ФАС России приняла заключение об обстоятельствах дела о нарушении антимонопольного законодательства. Действия ООО ПКФ "Астрастрой" и ООО ПКФ "Жилстройтранс" квалифицированы по статье "Картель", действия ООО ПКФ "Астрастрой", ООО ПКФ "Жилстройтранс", ООО "Автодорпроект" и ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области" по статье "Соглашение заказчика и участников торгов", действия ООО ПКФ "Астрастрой", ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области" и министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области — по статье "Ограничение конкуренции органами власти".