К эвакуации тел погибших в КБР росгвардейцев привлекли 15 спасателей

НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Полтора десятка спасателей привлечены к эвакуации тел четырех военнослужащих Росгвардии, погибших в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в Эльбрусском поисково-спасательном отряде МЧС России.

Ранее сообщалось, что в среду в Черекском районе КБР в результате схода лавины во время проведения плановых занятий погибли четверо военнослужащих по контракту. Для установления всех обстоятельств происшествия на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии. Организована эвакуация погибших военнослужащих. Из-за плохих погодных условий в горах вертолет в четверг не может вылететь, чтобы эвакуировать тела погибших. Решается вопрос о том, чтобы транспортировать их в пешем порядке.

"Сейчас в работах задействованы 15 спасателей, которые утром вышли к месту происшествия. Уже там с учетом погодных условий и других обстоятельств будет решаться, каким образом проводить эвакуацию – с помощью вертолета или в пешем порядке. Пока прогноз погоды на ближайшие дни неблагоприятный для того, чтобы задействовать вертолет", — сказал собеседник агентства.