К эвакуации тел погибших в КБР росгвардейцев привлекли 15 спасателей

НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Полтора десятка спасателей привлечены к эвакуации тел четырех военнослужащих Росгвардии, погибших в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в Эльбрусском поисково-спасательном отряде МЧС России.
"Сейчас в работах задействованы 15 спасателей, которые утром вышли к месту происшествия. Уже там с учетом погодных условий и других обстоятельств будет решаться, каким образом проводить эвакуацию – с помощью вертолета или в пешем порядке. Пока прогноз погоды на ближайшие дни неблагоприятный для того, чтобы задействовать вертолет", — сказал собеседник агентства.