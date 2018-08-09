В Якутии привлекли к ответственности мужчину, провозившего дочь в багажнике

ЯКУТСК, 9 авг – РИА Новости. Жителя Якутии привлекли к административной ответственности за то, что он перевозил шестилетнюю дочь в багажнике автомашины, сообщает пресс-служба МВД Якутии.
Полиция оперативно среагировала на данный сигнал, и в ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель автомашины "Тойота-Пассо" был установлен. Им оказался 33-летний житель Якутска. Шестилетняя девочка, находившаяся в багажнике автомашины, приходится ему дочерью.
"В отношении отца ребенка применены меры административного характера. Составлены административные протоколы по статьям "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" и "Нарушение правил перевозки людей" Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации", — сообщила в правоохранительных органах Якутии.