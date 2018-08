Силовики ушли из офиса "Открытой России", взяв документы

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов ушли из офиса "Открытой России" после следственных действий, взяв с собой несколько коробок и документы, передает корреспондент РИА Новости.

Во время обыска рядом с офисом организации в центре Москвы дежурил сотрудник в маске с автоматом. Адвокат организации Олег Елисеев сообщил РИА Новости, что ему не известно, что именно изымалось и завершен ли обыск.

Правоохранители вышли из офиса с коробками и кипой бумаг. Сейчас в помещении никого не осталось.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подтвердила РИА Новости, что Следственный комитет проводил следственные действия в Москве, в частности в офисе "Открытой России", в рамках дела ЮКОСа.

Большое дело ЮКОСа возбудили еще в 2003 году. Сейчас продолжается расследование в отношении бывших основных акционеров и руководителей ЮКОСа, в том числе Михаила Ходорковского, "по факту хищения ими нефти дочерних нефтедобывающих предприятий и ее реализации, хищения акций и денежных средств организации, а также легализации средств, полученных от продажи похищенного".

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией", — OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).

По мнению ГП, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".