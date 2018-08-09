Минфин рассказал о наиболее популярных схемах мошенничества

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Минфин рассказал о схемах, которые используют мошенники для вымогательства денег с использованием фальшивых документов министерства финансов и подставных чиновников. Количество случаев такого мошенничества, по данным ведомства, в последние годы растет.
По информации ведомства, злоумышленники часто звонят на личные телефоны граждан и, представляясь сотрудниками Минфина, предлагают получить какую-либо компенсацию, предварительно оплатив "госпошлину", "страховку", "налог" и другие платежи. При этом мошенники требуют незамедлительного перечисления на счет подставных "доверенных" лиц крупных сумм денег.
Псевдочиновники ссылаются на вымышленные статьи законов и приказы Минфина. Сомневающимся гражданам предлагают получить дополнительную информацию в соответствующем структурном подразделении министерства, для контакта с которым дают номера телефонов подставных лиц. Мошенники также предоставляют копии документов с поддельными реквизитами министерства финансов, оформленные на поддельных бланках.
"Должностные лица, на которых ссылаются злоумышленники, в министерстве финансов Российской Федерации не работают и никогда не работали. Структурных подразделений, указанных в данных обращениях, в министерстве финансов РФ также не существует", — подчеркивает Минфин.
Всего в министерство поступило более 300 обращений граждан, причем их количество растет год от года: в 2016 году принято 48 таких жалоб, в 2017 году – уже 58, а за прошедший период 2018 года граждане направили в Минфин 36 сообщений. В ответных письмах ведомство дает разъяснения по существу проблемы, а сами обращения направляет в МВД и Генеральную прокуратуру.