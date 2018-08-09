Росгвардия поможет семьям военнослужащих, погибших в Кабардино-Балкарии

СОЧИ, 9 авг – РИА Новости. Руководство Росгвардии принимает все необходимые меры по оказанию необходимой помощи и поддержки семьям военнослужащих, погибших в Кабардино-Балкарской Республике, сообщает пресс-служба Росгвардии.

В среду в Черекском районе Кабардино-Балкарии в результате схода лавины во время проведения плановых занятий погибли четверо военнослужащих по контракту. Для установления всех обстоятельств происшествия на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии. В настоящий момент совместно с другими министерствами и ведомствами организована эвакуация погибших. До этого сообщалось, что вертолет из-за плохих погодных условий не может вылететь, чтобы забрать тела четырех росгвардейцев.

"Руководство Росгвардии принимает все необходимые меры по оказанию необходимой помощи и поддержки семьям военнослужащих, погибших в Кабардино-Балкарской Республике. Все они — профессионалы высокого уровня, имели высокую квалификацию. Не только как военнослужащие спецназа, но и как инструкторы горной подготовки своих подразделений. Неоднократно принимали участие в специальных операциях по ликвидации бандформирований и по спасению граждан", — говорится в сообщении ведомства.

Там также уточняется, что для установления всех обстоятельств происшествия на месте происшествия работает группа офицеров центрального аппарата Росгвардии.