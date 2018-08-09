Число заболевших сальмонеллезом в Норильске выросло до 33

КРАСНОЯРСК, 9 авг — РИА Новости. Число работников рудника "Октябрьский" (относится к "Норникелю") в Норильске, заболевших сальмонеллезом, превысило 30 человек, сообщает в четверг Роспотребнадзор региона.

В среду СК сообщил, что 7-8 августа в инфекционное отделение городской больницы госпитализирован 21 сотрудник рудника "Октябрьский" с предварительным диагнозом "сальмонеллёз". По предварительной информации, все госпитализированные накануне обедали в столовой предприятия. По данному факту начата проверка.

"Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю в ходе санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что на 9 августа зарегистрировано 33 случая сальмонеллеза среди работников ЗФ ПАО ГМК "Норильский никель", питавшихся в столовой рудника "Октябрьский" (ООО "ПроСервис Таймыр")", — сообщает служба.

По его данным, заболевшим оказывается медицинская помощь в полном объеме, состояние их здоровья удовлетворительное. За контактными лицами организовано ежедневное медицинское наблюдение.

"В ходе санитарно-эпидемиологического расследования в столовой рудника "Октябрьский" выявлены нарушения требований санитарного законодательства к организациям общественного питания… Нарушается поточность технологических процессов, не соблюдаются правила личной гигиены сотрудниками", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди работников столовой выявлены сотрудники, не имеющие допуска по состоянию здоровья, не прошедшие профессиональную и гигиеническую подготовку. Взяты пробы готовой продукции, сырья, воды, смывов с поверхностей технологического оборудования и инвентаря в организации общественного питания. Идет заключительная дезинфекция помещений столовой.

По выявленным нарушениям в отношении юридического лица ООО "ПроСервис Таймыр" возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 6.3., 6.6. КоАП РФ. Деятельность столовой рудника "Октябрьский" ЗФ ПАО ГМК "Норильский никель" приостановлена.