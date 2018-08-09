В Петербурге выявили картель поставщиков в медицинские учреждения

С-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу выявило в действиях девяти компаний сговор при их участии в торгах на поставку лекарств, медицинского оборудования и мебели для медучреждений на общую сумму более 1 миллиарда рублей, сообщает в четверг городское антимонопольное ведомство.

"По итогам проверок выявлено, что компании торговались с одинаковых IP-адресов, в заявках на аукционах был одинаковый контактный мэйл и юридический адрес. В ходе выездных проверок установлено, что сотрудники, ответственные за участие в торгах, работали в нескольких организациях, и руководство ими осуществляли одни и те же люди… Все девять компаний признались в участии в картельном сговоре и оказали всестороннее содействие в проведении расследования", — говорится в сообщении.

Ведомство при этом пока не уточняет названия компаний, участвовавших в картельном сговоре на медицинских торгах.

Как уточняет УФАС Санкт-Петербурга, всего по поручению ФАС России, а также по информации правоохранительных органов городское антимонопольное ведомство провело внеплановые проверки 237 аукционов на поставку лекарств, медицинского оборудование и мебели для медицинских учреждений на общую сумму более 1 миллиарда рублей, которые проводились в 2015-2018 годах.

"Мы повели очень большую работу по проверке медицинских торгов. Следующий шаг — это тотальный мониторинг петербургских госзакупок", — сказал руководитель УФАС Вадим Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.