В Петербурге подросток за час совершил три разбойных нападения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Полиция в Петербурге задержала грабителя, который, вооружившись ножом, совершил за час три разбойных нападения на магазины, сообщает в четверг пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ГУМВД, в среду в 16.55 мск злоумышленник вошел в цветочный магазин на Ленинском проспекте, 160, где, угрожая ножом двум продавцам, потребовал денег. Встретив активное сопротивление, грабитель скрылся, ничего не похитив.

"Буквально через пять минут этот же злоумышленник в помещении салона красоты на Новоизмайловском проспекте, 34, угрожая ножом женщине-продавцу, из незакрытого кассового аппарата совершил хищение 1 тысячи рублей выручки и с места происшествия скрылся. Уже спустя полчаса он совершил разбойное нападение на работницу магазина на Варшавской улице, 29, и похитил ее сумку с 5 тысячами рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленник по "горячим" следам был задержан сотрудниками уголовного розыска Московского района города. Им оказался неработающий житель Красносельского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемый является несовершеннолетним. "Грабителем оказался молодой человек 2002 года рождения", — сказал собеседник агентства.